МЗС: питання перепоховання Олександра Олеся перебуває на особливому контролі

Перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся, що були ексгумовані у вівторок вранці у Празі, перебуває на особливому контролі Міністерства закордонних справ України. Про це йдеться в оприлюдненому коментарі відомства.

«Згідно з вказівкою президента України, Міністерство закордонних справ України через посольство України в Празі вживає заходів з метою збереження та подальшого перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини, які були ексгумовані», – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в МЗС, за втручання посольства останки Олександра Олеся та його дружини перемістили до депозитарію кладовища до моменту рішення родичів Олександра Олеся, які живуть у Канаді, щодо місця остаточного захоронення останків.

«Після відповідного рішення посольство України в Празі вживатиме всіх заходів для належного перепоховання останків Олександра Олеся та його дружини», – наголосили в МЗС.

Раніше посольство України у Чеській Республіці підтвердило інформацію про ексгумацію останків Олександра Олеся. На місці, де була могила українського письменника, поховали Володимира Михайлишина – вихідця з України, який донедавна доглядав могилу Олександра Олеся та сплачував необхідну ренту. Після смерті Михайлишина його син ухвалив рішення про захоронення батька на цьому місці.

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію.