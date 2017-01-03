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03 січня 2017, Київ 14:44
Новини | Суспільство

Держкіно анулювало прокатне посвідчення російського серіалу «Людський фактор»

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Державне агентство з питань кіно скасувало державну реєстрацію та анулювало прокатне посвідчення російського телесеріалу «Людський фактор» режисера Олександра Замятіна. Про це агентство інформує на своїй сторінці у «Фейсбуці».

За даними Держкіно, скасування державної реєстрації та анулювання державного посвідчення відбулося на підставі статті 15 закону «Про кінематографію», а саме – виявлення в документах, поданих суб’єктом кінематографії, недостовірних відомостей.

За даними проекту Радіо Свобода #Точно, впродовж 2016 року під заборону для розповсюдження на території України потрапили 84 кінофільми виробництва Росії.

Загалом в Україні обмежено показ 579 російських художніх фільмів і серіалів. Таку цифру в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» навів голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

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