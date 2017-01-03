Гройсман: при Мінкульті створять комісію з питання перепоховань видатних українців

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про плани створення при Міністерстві культури України спеціальної міжвідомчої комісії, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців. Про це глава уряду написав на своїй сторінці у «Фейсбуці», коментуючи ситуацію з ексгумацією у Празі останків українського письменника Олександра Олеся.

«Прах Олександра Олеся, так само, як і сотень інших видатних українців, має бути похованим на рідній землі за згоди його родичів», – зазначив Гройсман. За словами прем’єр-міністра, у разі такої згоди уряд виділить всі необхідні кошти для перевезення останків Олеся до Києва.

Директор Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович, зі свого боку, зазначив, що держава мала б сама ініціювати повернення останків видатних українців на батьківщину.

Раніше у посольстві України в Чеській Республіці підтвердили інформацію про ексгумацію останків Олександра Олеся і його дружини Віри Кандиби. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію. Як наголосили у зовнішньополітичному відомстві, це питання перебуває на особливому контролі.