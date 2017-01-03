Поліція: осіб, які пошкодили гіпсове розп’яття Ісуса Христа в Умані, встановили

Правоохоронці встановили осіб, які напередодні пошкодили гіпсове розп’яття Ісуса Христа в Умані на Черкащині.

Як повідомляє прес-служба поліції, пошкодили розп’яття троє осіб.

«Ними виявились два брати 18 та 16 років, громадяни держави Ізраїль. На даний час тривають заходи щодо встановлення третьої особи, яка причетна до правопорушення», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що встановленим причетним до пошкодження розп’яття Ісуса Христа оголосили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Напередодні Нового року в місті Умань невідомі пошкодилигіпсове розп’яття Ісуса Христа, встановлене на дерев’яному хресті. За цим фактом відкрили кримінальне провадження за статтею 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії).

У грудні минулого року невідомі облили фарбою червоного кольору вхід до могильного комплексу цадика Нахмана в Умані на Черкащині. У Національній поліції України заявили, що розслідують інцидент як «порушення рівноправності через релігійні переконання».

Посольство Ізраїлю в Україні висловило сподівання на ретельне розслідування і покарання винних в оскверненні могили цадика Нахмана.

В Умані похований цадик (праведник) Нахман, його могила – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму.