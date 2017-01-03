ДСНС: 6-7 січня в Україні різко похолодає

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє про очікуване різке зниження температури 6 та 7 січня.

«Вночі – до 13-19° морозу (у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях), місцями – до 20-26° морозу, вдень – до 11-17° морозу. В Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській області вночі та вдень – до 7-13° морозу, в Криму та Приазов'ї – до 0-6° морозу», – інформує відомство з посиланням на Укргідрометцентр.

У Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях та в Криму часом сніг (в Криму та Приазов'ї з дощем), місцями сильні снігопади, хуртовини, посилення вітру 15-22 м/с.

8-9 січня в Україні утримається холодна погода, проте опади на півдні та сході послабшають і припиняться.