Поліція розслідує загибель двох військових біля Мар’їнки за статтею «умисне вбивство»

Поліція відкрила кримінальне провадження через загибель двох і поранення ще двох військовослужбовців біля Мар’їнки.

Як повідомляє прес-служба поліції Донецької області, провадження відкрили за статтею 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України.

У відомстві зазначають, що поліцейські встановлюють обставини події, досудове розслідування ведеться спільно з Військовою службою правопорядку.

2 січня близько 20:40 до поліції надійшло повідомлення з лікарні Курахова, що від вогнепальних поранень померли двоє військовослужбовців ЗСУ – 39 та 45 років, ще двоє чоловіків – 19 та 26 років – госпіталізовані.

Напередодні у прес-центрі штабу АТО повідомили, що 2 січня внаслідок порушення правил поводження зі зброєю в одній з військових частин поблизу Мар’їнки, загинули два військовослужбовці, ще двоє зазнали поранень.

Згодом у Міністерстві оборони заявляють, що біля Мар’їнки двоє військових загинули через порушення правил поводження зі зброєю, а також порушення заборони на вживання алкогольних напоїв.