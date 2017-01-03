Прокуратура: у Пашинського був дозвіл на зброю, у депутата вилучили пістолет

Прокуратура вилучила пістолет народного депутата від фракції «Народний фронт» Сергія Пашинського, з якого він поранив людину 31 грудня на Київщині. Про це заявив прокурор Київської області Дмитро Чибісов.

Він зазначив, що депутат використав пістолет марки Glock.

«На зброю був дозвіл, його вилучено, вилучено саму зброю і патрони, і вилучено все, що мав народний депутат з цієї зброї. Зараз направлений запит з метою офіційного підтвердження видачі цієї зброї в органи, які видавали, і підтвердження дозволів, які у нього були», – повідомив прокурор.

За словами Чибісова, у розслідуванні інциденту з Пашинським призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну і балістичну.

Він також зауважив, що прокуратура має намір завершити розслідування цієї справи до березня.

«Слідство може тривати близько 2 місяців за законодавством, може бути продовжено. Водночас ми сподіваємося, що необхідності у продовженні не буде, і ми зможемо у строки провести об’єктивне розслідування справи», – сказав прокурор.

Чибісов допускає, що справа, яка зараз розслідується як хуліганство, може бути перекваліфікована.

У неділю поліція Київщини повідомила, що розслідує інцидент із участю народного депутата від «Народного фронту» Сергія Пашинського з використанням ним вогнепальної зброї ввечері 31 грудня в одному з сіл Васильківського району. У повідомленні поліції і подальшому дописі самого депутата у соцмережі йшлося про те, що Пашинський після попереджувального пострілу вистрелив у ногу чоловіку, який напав на нього з пляшкою після зауваження про залишене посеред дороги без габаритних фар авто. В результаті чоловік, якого поліція і депутат назвали «нападником», був госпіталізований.

Пізніше в коментарі телеканалу «1+1» підозрюваний чоловік на ім’я В’ячеслав заявив, що був того вечора напідпитку, йшов додому пішки, коли незнайомий водій попросив допомогти відштовхати авто, що заглухло, на узбіччя. В’ячеслав стверджує, що в цей час машина Пашинського зупинилася поруч, той вийшов із пістолетом і наставив його впритул із вигуком «Усім стояти!». «Ну, в мене в руці пляшка була, я його відразу й навернув», – розповів В’ячеслав. Він також стверджував, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було.

Поліція Київської області повідомила, що розслідує подію як хуліганство з боку ймовірного нападника. Сьогодні стало відомо, що кримінальні провадження, порушені за фактом інциденту з участю Пашинського, розслідуватиме Київська обласна прокуратура.