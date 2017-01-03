Курц: повноцінний «режим тиші» на Донбасі – одна з цілей Австрії під час головування в ОБСЄ

Міністр закордонних справ Австрії Себастіян Курц називає повноцінний «режим тиші» на Донбасі однією з цілей його країни під час головування в ОБСЄ у 2017 році. Про це він написав на своїй сторінці у «Твіттері», перебуваючи на Донбасі разом із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Як інформує прес-служба МЗС України, на сході Курц та Клімкін зокрема побували в Маріуполі та низці інших населених пунктів Донеччини, що постраждали внаслідок війни.

Очікується, що під час візиту Себастіяна Курца в Україну 3 та 4 січня сторони обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ у 2017 році, спрямовані на врегулювання конфлікту в Україні та навколо України, в тому числі щодо перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донецької та Луганської областей.