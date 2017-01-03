Суд не зміг обрати Курченку запобіжний захід, засідання перенесли

Печерський районний суд Києва не зміг обрати українському бізнесмену-втікачу Сергію Курченку запобіжний захід через відвід слідчому судді Володимиру Карабаню.

Засідання перенесли на невизначений термін у зв’язку з тим, що адвокат Курченка Юрій Сухов оголосив відвід слідчомусудді.

Як заявив адвокат, клопотання про відвід зумовлене тим, що, на його думку, суд діє за домовленістю з прокуратурою.

У ході засідання Печерський райсуд Києва мав розглянути клопотання Генеральної прокуратури про обрання Курченку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наприкінці грудня минулого року апеляційний суд скасував рішення про обрання Курченкузапобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, апеляційний суд постановив нове рішення, яким відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про обрання щодо Курченка запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

22 березня Генпрокуратура оголосила Сергію Курченку підозру за вчинення злочинів у банківській галузі. Раніше ГПУ оголосила Сергію Курченку підозру щодо розкрадання майна держпідприємства «Укргазвидобування».

У травні суд за клопотанням старшого слідчого Генпрокуратури арештував майно Сергія Курченка.

Раніше Генпрокуратура визнала групу компаній СЄПЕК Сергія Курченка, яку пов’язують з «Сім’єю» колишнього президента Віктора Януковича, злочинною організацією і повідомила про досудове розслідування за фактом створення злочинної організації, «члени якої упродовж 2010–2014 років вчинили низку тяжких та особливо тяжких злочинів у різних сферах економіки з метою заволодіння майном державних підприємств, що входять до системи Міністерства інфраструктури, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, зокрема компаній «Нафтогаз» та «Укргазвидобування», а також Національного банку України».