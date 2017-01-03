На Буковині до озера, де загинули 24 лебеді, обмежили доступ, оголосили карантин

На Буковині до озера у селі Чортория, де за останні кілька днів загинули 24 лебеді, обмежили доступ, оголошений карантин.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, сьогодні біля озера, де щороку зимує понад дві сотні лебедів, встановили блокпост, що обмежує проїзд сторонніх осіб, на місці працює кілька комісій фахівців Держпродспоживслужби.

1 січня загиблих лебедів виявили туристи, птахи гинуть щодня. Фахівці Держпродспоживслужби встановили, що причиною загибелі є пташиний грип.

У відомстві зазначають, що в осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення вірусу пташиного грипу.

Від озера до найближчого сільського будинку – 250-300 метрів, ризик зараження пташиним грипом домашніх пернатих – високий. Тому жителів Чорториї просять тримати свійську птицю в закритих приміщеннях на період карантину, повідомив керівник управління Держпродспоживслужби Чернівецької області Олександр Александрюк.

Найбільш уразливі до пташиного грипу – кури та індики, окремі штами вірусу в птахів небезпечні і для людей.