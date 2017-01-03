Казахстан повідомив про безвізовий режим для громадян багатьох країн

Казахстан повідомив, що ще з 1 січня запровадив безвізовий режим для короткотермінових відвідин країни громадянами багатьох держав.

Як повідомили в Міністерстві закордонних справ Казахстану, ще від неділі до Казахстану можуть приїжджати без віз на термін до 30 днів громадяни країн-членів Європейського союзу, Організації економічної співпраці і розвитку, а також Малайзії, Монако, Об’єднаних Арабських Еміратів і Сінгапуру.

Крім того, мовиться в повідомленні, для громадян тих країн, кому й далі потрібні візи, буде зменшений перелік необхідних для отримання візи документів.

Ці заходи мають на меті створити «ще сприятливіший інвестиційний клімат» у Казахстані і розвинути туристичний потенціал країни, заявили в МЗС.

Казахстан, як і деякі інші країни Середньої Азії, потерпів від зниження цін на нафту і фінансових труднощів сусідньої Росії.

Минулого місяця ще одна середньоазійська країна, Узбекистан, теж запровадила безвізовий в’їзд для громадян іще 27 країн.