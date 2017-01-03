Парубій: дострокових парламентських виборів не буде

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що дострокових парламентських виборів не буде.

«Дострокових виборів не буде. Я глибоко переконаний, що сценарій, який нав’язують Україні, – зовнішній, це сценарій не український. А агресор, що фактично обламав зуби об українську армію на Сході, величезні кошти витрачає на те, щоб дестабілізувати ситуацію всередині», – сказав Парубій в ефірі «5 каналу», повідомляє прес-служба Ради.

При цьому він висловив переконання, що український парламент є головним майданчиком, на який відбувається ця атака.

Парубій також зазначив, що за минулий рік депутати ухвалили 225 законів, восени – 100.

Раніше голова Верховної Ради заявляв, що є сценарій дестабілізації роботи парламенту з метою розхитування ситуації в Україні.

Відповідно до Конституції, позачергові (дострокові) вибори до Верховної Ради призначаються президентом України і проводяться в період шістдесяти днів з дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Ради.