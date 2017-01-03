Державним секретарем Мінрегіонбуду призначили Максима Малашкіна

Державним секретарем Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України призначили Максима Малашкіна. Відповідне розпорядження № 1038-р від 28 грудня 2016 року опубліковане на сайті Кабміну.

Як зазначається в указі, його призначили з дати початку фактичного виконання ним посадових обов’язків строком на п’ять років.

Призначення державних секретарів є однією зі складових реформи державної служби в Україні. Згідно із законом про державну службу, основними завданнями державного секретаря міністерства є «забезпечення діяльності міністерства, стабільності та наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної зі здійсненням повноважень міністерства».

Державний секретар призначається на посаду Кабінетом міністрів за поданням Комісії з питань вищого корпусу державної служби.