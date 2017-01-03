Ультраправа кандидат на президента Франції не визнала анексію Криму незаконною

Ультраправа кандидат на майбутніх виборах президента Франції, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, всупереч позиції Європейського союзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною.

В інтерв’ю французьким телеканалам RMC і BFMTV вона, зокрема, заявила: «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією».

«Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – додала Ле Пен і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так».

Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму.

Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, а також тим, що її політична сила отримує фінансову і пропагандистську підтримку з боку Росії, вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Вона, зокрема, закликає до «стратегічного партнерства» між Францією і Росією в боротьбі з ісламізмом.

За оцінками соціологів, наразі найімовірніше, що у другому турі вона програє висуванцеві правої партії «Республіканці» Франсуа Фійонові, що теж дотримується проросійських позицій і, зокрема, заявляє про необхідність скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через окупацію Криму і агресію проти України на частині Донбасу.

Російські війська почали окупацію українського Криму в лютому 2014 року; в березні на підставі «результатів» влаштованого там незаконного псевдореферендуму, який відкинула міжнародна спільнота, Росія заявила про вступ півострова до неї, назвавши це «возз’єднанням». У світі, за ліченими винятками серед кількох найближчих союзників Москви, не визнали претензій Росії на володіння міжнародно визнаною частиною України; Генеральна асамблея ООН прямо відкинула їх. Європейський союз, США й інші країни Заходу запровадили через окупацію Криму низку санкцій проти Росії, які потім були далі розширені через нову агресію Росії проти України на Донбасі.