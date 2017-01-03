У Львові гасять пожежу на складах заводу «Електрон»

У Львові гасять пожежу на складських приміщеннях заводу «Електрон». За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, наразі пожежу локалізовано на площі орієнтовно 900 квадратних метрів, загрози розповсюдження вогню немає.

«3 січня о 13:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на 2-му поверсі будівлі у Львові, по вул. О. Стороженка, 32. Рятувальники, прибувши на місце події, виявили загорання на 2-му поверсі будівлі у виробничому приміщенні приватного підприємства», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Користувачі соцмереж уточнюють, що йдеться про складські приміщення заводу «Електрон». На самому підприємстві пожежу поки не коментували.

Наразі на місці події працює 101 рятувальник та 22 одиниці основної техніки, повідомили у ДСНС.