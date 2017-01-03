Один український боєць поранений внаслідок обстрілів – штаб

Один український військовослужбовець поранений унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на сході України. Про це у вечірньому зведенні повідомляє штаб української воєнної операції.

У штабі не деталізували, де боєць отримав поранення, але поінформували про загалом 23 обстріли з боку бойовиків станом на 18:00 3 січня.

«На маріупольському напрямку з озброєння БМП та гранатометів окупанти неодноразово вели вогонь по Широкині, Павлополю, Мар’їнці та Водяному. По Широкині та Талаківці також вогонь вели снайпери», – йдеться у повідомленні.

«З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська протягом дня багаторазово обстрілювали Новозванівку, що на луганському напрямку. На донецькому напрямку – з 82 міліметрових мінометів – Луганське, а зі стрілецької зброї Зайцеве та Луганське», – поінформували у штабі.

Сайти угруповань «ЛНР» та «ДНР» поки не наводять оновленої інформації щодо ситуації в зоні бойових дій станом на 3 січня.

У вівторок зону конфлікту на сході України відвідують міністри закордонних справ України та Австрії Павло Клімкін та Себастіян Курц. У 2017 році Австрія головує в ОБСЄ.