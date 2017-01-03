Ув’язнений в Ірані активіст припинив голодування після звільнення його дружини з-за ґрат

Ув’язнений в Ірані активіст Араш Садегі припинив голодування після звільнення його дружини Ґольрох Ебрагімі-Іраї з-за ґрат.

Як повідомила сама Ебрагімі-Іраї в інтерв’ю Радіо Фарда, іранській службі Радіо Свобода, її випустили з ув’язнення тимчасово під заставу.

За її словами, їй також дозволили побачитися з чоловіком, який перебуває в поганому стані після того, як відмовлявся від їжі протягом понад двох місяців.

Ебрагімі-Іраї, письменницю і правозахисницю, засудили до 6 років позбавлення волі за неопублікований художній твір про суперечливу практику каменування – страти через закидання камінням до смерті, – що фактично існує чи принаймні донедавна існувала в Ірані як елемент традиційного ісламського права, хоча офіційно була вилучена з законодавства ще кілька років тому. Цей твір і ще кілька записів у фейсбуці визнали «образою священного» і «антидержавною пропагандою». Правозахисна організація Amnesty International назвала звинувачення проти Ґольрох Ебрагімі-Іраї сміховинними і заявила, що її по суті карають за те, що вона використала свою уяву.

24 жовтня її забрали відбувати покарання. Того ж дня Садегі, який сам відбуває 15 років позбавлення волі, оголосив голодування протесту.

Цей крок активіста призвів до низки акцій на його підтримку в інтернеті, а в понеділок, 2 січня, кількасот людей зібралися біля в’язниці Емін у столиці Тегерані, де перебуває Садегі, з закликами звільнити подружжя.

Араш Садегі, відомий, зокрема, своїми виступами на захист переслідуваних владою студентів, засуджений за звинуваченнями у «змові проти національної безпеки», «антидержавній пропаганді», «поширенні неправдивих даних у кіберпросторі» і «образі засновника Ісламської Республіки Іран» аятоли Руголли Хомейні.