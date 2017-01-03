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03 січня 2017, Київ 20:46
Новини | Політика

В СБУ припустили можливість вжити заходів щодо Ле Пен через її заяву про Крим

Марін Ле Пен, архівне фото

Марін Ле Пен, архівне фото

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Керівник апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук заявив, що не виключає можливості вжити заходів щодо лідера французької партії «Національний фронт» і кандидата на виборах президента Франції Марін Ле Пен через її заяву з виправданням окупації Криму Росією.

Як сказав він в інтерв’ю виданню «Обозреватель», СБУ і Міністерство закордонних справ можуть закрити Ле Пен в’їзд до України або вжити щодо неї якихсь інших заходів.

При цьому Ткачук додав, що рішення з цього приводу залежить не лише від спецслужби, а й від МЗС, бо йдеться про іноземного громадянина.

Раніше у вівторок ультраправа кандидат на майбутніх виборах президента Франції, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила, всупереч позиції Європейського союзу, що анексія Росією українського Криму не була незаконною.

В інтерв’ю французьким телеканалам RMC і BFMTV вона, зокрема, заявила: «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія: був референдум, мешканці Криму забажали возз’єднатися з Росією».

«Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», – додала Ле Пен і на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла: «Так».

Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму.

Марін Ле Пен, відома своєю проросійською позицією, а також тим, що її політична сила отримує фінансову і пропагандистську підтримку з боку Росії, вважається одним із двох провідних кандидатів на виборах президента Франції, перший тур яких має відбутися 23 квітня. Вона, зокрема, закликає до «стратегічного партнерства» між Францією і Росією в боротьбі з ісламізмом.

За оцінками соціологів, наразі найімовірніше, що у другому турі вона програє висуванцеві правої партії «Республіканці» Франсуа Фійонові, що теж дотримується проросійських позицій і, зокрема, заявляє про необхідність скасувати санкції ЄС щодо Росії, накладені через окупацію Криму і агресію проти України на частині Донбасу.

Російські війська почали окупацію українського Криму в лютому 2014 року; в березні на підставі «результатів» влаштованого там незаконного псевдореферендуму, який відкинула міжнародна спільнота, Росія заявила про вступ півострова до неї, назвавши це «возз’єднанням». У світі, за ліченими винятками серед кількох найближчих союзників Москви, не визнали претензій Росії на володіння міжнародно визнаною частиною України; Генеральна асамблея ООН прямо відкинула їх. Європейський союз, США й інші країни Заходу запровадили через окупацію Криму низку санкцій проти Росії, які потім були далі розширені через нову агресію Росії проти України на Донбасі.

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