Директор Інституту національної пам’яті виступив за перепоховання Олександра Олеся у Києві

Директор Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович виступає за перепоховання останків українського письменника Олександра Олеся, ексгумованих у Празі, у Києві. Про це йдеться в повідомленні на сайті інституту.

«Олександр Олесь має бути перепохований в Україні. Найкраще місце для цього – алея почесних поховань на Лук'янівському кладовищі», – зазначив В’ятрович.

За даними Інституту національної пам’яті, наразі за межами України є понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури. «Багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом», – зазначили в інституті.

«Зокрема, цього року тільки на Ольшанському кладовищі у Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного з батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадської діячки, педагога Орисі Єфремової-Дурдуківської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського», – поінформували в Інституті національної пам’яті.

3 січня у Празі ексгумували останки українського письменника Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби. Наразі останки переміщено до депозитарію кладовища, де вони перебуватимуть доти, доки не вирішиться питання щодо перепоховання. Як зазначили у МЗС, нове місце поховання Олександра Олеся і його дружини мають визначити родичі письменника, які живуть у Канаді.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив про плани створення при Міністерстві культури України спеціальної міжвідомчої комісії, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.