У Кам’янському після пожежі в мерії видали заборону на продаж і використання піротехніки

Міський голова Кам’янського видав розпорядження про заборону продажу й використання піротехніки в місті, повідомили в міській раді Кам’янського.

За повідомленням міськради, рішення про заборону роздрібного продажу й використання піротехнічних виробів у громадських місцях на період свят ухвалене у зв’язку з інцидентом, який стався в Кам’янському в новорічну ніч: через піротехніку в будівлі мерії сталась пожежа.

Раніше в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій поінформували, що в ніч з 31 грудня на 1 січня на Дніпропетровщині горіла мерія Кам’янського. За даними відомства, потерпів 4-й поверх будівлі, де працює фінансовий відділ мерії: пошкоджені офісні меблі, віконна рама і вхідні двері на загальній площі 20 квадратних метрів.

Напередодні нового року у Дніпрі мерія нагадала жителям, що в місті вже понад два роки чинна заборона на використання феєрверків та інших піротехнічних виробів, вона поширюється не тільки на приватних осіб, а й на кафе, ресторани та інші заклади.

«Таке рішення було ухвалене ще 1 вересня 2014 року. У ньому сказано, що ця заборона діє до кінця проведення АТО. У нас іще триває АТО, тому заборона зберігається. Пам’ятаймо, що Дніпро дуже близько до лінії фронту. Враховуючи те, що у Дніпрі розташований військовий шпиталь, у нас тут багато ветеранів АТО, до нашого міста привозять поранених і, на жаль, загиблих, тож давайте будемо поважати один одного і рішення влади», – сказав заступник мера Олександр Санжара.

В інших містах області, окрім Дніпра, заборону на використання піротехніки не запроваджували.

У понеділок на прес-конференції командир батальйону патрульної поліції Дніпра Денис Пєтухов повідомив, що, попри заборону, салюти й феєрверки в святкові дні в Дніпрі використовували повсюди. Поліції не вдалося затримати правопорушників, хоча сигнали від жителів надходили.

«Усього ми отримали 10–12 сигналів про використання в Дніпрі піротехніки, але затримати нікого не вдалося, оскільки заявники обмежилися лише дзвінками в поліцію, а потім усунулися і заяв не писали», – сказав Денис Пєтухов.