На більш ніж 13 мільйонів гривень чиновники замовили в Миколаєві робіт із благоустрою без конкурсів одразу після Нового року – #Точно

2 січня 2017 року департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради оприлюднив 70 угод на суму понад 13 мільйонів гривень із 21 компанією на проведення робіт у сфері благоустрою. Така інформація міститься на офіційному порталі аналітики Business Intelligence ProZorro, передає #Точно, проект Радіо Свобода.

Зокрема, закуплені ремонти доріг, тротуарів та житлових будинків. Суми угод становлять від п’ятдесяти тисяч гривень до понад один мільйон.

Усі контракти укладені без проведення торгів за процедурою «неконкурентні допорогові закупівлі», тобто тендерний комітет департаменту самостійно обрав підрядників.

Загалом упродовж 2016 року департамент ЖКГ уклав угод за неконкурентними процедурами на суму понад 106 мільйонів гривень. Натомість на конкурентних торгах укладено контрактів на 69 мільйонів гривень.

Від 1 квітня минулого року на електронну систему публічних закупівель ProZorro перейшли центральні органи виконавчої влади та підприємства-монополісти. З 1 серпня на ProZorro перейшли всі інші замовники тендерів: органи виконавчої влади в регіонах, органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства.