Правозахисники і літератори в Росії звернулися до правоохоронців щодо місця перебування ув’язненого активіста

У Росії група правозахисників і літераторів звернулася до російської Федеральної служби виконання покарань із проханням з’ясувати долю ув’язненого опозиційного активіста Ільдара Дадіна, про якого нічого не відомо вже понад місяць.

Як мовиться в листі, який оприлюднив у фейсбуці письменник Лев Тимофеєв, автори звернення змушені знову привернути увагу громадськості до долі, як вони пишуть, політв’язня Ільдара Дадіна, що зазнав катувань у колонії.

«Після інформації про те, що Дадін був етапований із попереднього місця ув’язнення, про його долю нічого не відомо ось уже протягом кількох тижнів. Керівництво управління ФСВП не відповідає на запити його дружини. Запитання про місце перебування Ільдара Дадіна ми ставимо сьогодні керівництву УФСВП. Де Ільдар Дадін? Що з ним відбувається? Ми маємо підстави непокоїтися за його життя», – мовиться в листі.

У понеділок зі схожим листом до ФСВП звернувся голова громадського руху «За права людини» Лев Пономарьов. За словами правозахисника, Дадін оприлюднив інформацію про злочини російських пенітенціаріїв у колонії, де він перебував, у зв’язку з чим родичі непокояться за його життя і здоров’я.

У неділю дружина Дадіна написала у твітері, що родина ув’язненого опозиціонера вже місяць не може домогтися від російських пенітенціаріїв даних про місце перебування активіста.

Ільдар Дадін – єдиний у Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». У грудні 2015 року його засудили до 3 років колонії загального режиму, апеляційна інстанція знизила термін до 2 з половиною років. У листопаді минулого року Дадін заявив про тортури, яких він зазнав у колонії в Карелії. 5 грудня стало відомо, що активіста етапували до іншого виправного закладу. Відтоді про місце його перебування нічого не відомо. Європейський суд із прав людини зобов’язав Росію до 9 січня повідомити, де перебуває Дадін.