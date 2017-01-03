Родина Олександра Олеся висловила згоду на його перепоховання в Україні – дипломат

Родина українського письменника Олександра Олеся, що живе в Канаді, згодна на його перепоховання в Україні, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Як написав він у твітері, українські дипломати розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся.

Раніше у вівторок останки Олександра Олеся були ексгумовані на цвинтарі у столиці Чехії Празі, де письменник був похований. Речник президента України Святослав Цеголко повідомив, що Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ терміново втрутитися в ситуацію, а також зв’язатися з родичами Олександра Олеся в Канаді для з’ясування можливості перепоховати його в Україні. Відтак в МЗС заявили, що справа з перепохованням Олександра Олеся перебуває на особливому контролі міністерства.

Як додали в МЗС, за втручання посольства останки Олександра Олеся та його дружини перемістили до депозитарію цвинтаря до моменту рішення родичів письменника, які живуть у Канаді, щодо місця остаточного поховання останків.

Олександр Олесь (справжнє прізвище – Кандиба) помер 1944 року.