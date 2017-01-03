Президент доручив забезпечити перепоховання Олександра Олеся в Україні – речник

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України забезпечити перевезення останків письменника Олександра Олеся до України, а Міністерству культури – організувати церемонію перепоховання в Україні, повідомив речник голови держави Святослав Цеголко.

Він нагадав у фейсбуці, що нащадки письменника вже дали на це згоду.

Незадовго до цього посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що родина Олександра Олеся, яка живе в Канаді, згодна на його перепоховання в Україні. Як написав він у твітері, українські дипломати розшукали двох канадських правнуків Олександра Олеся.

Раніше у вівторок останки Олександра Олеся були ексгумовані на цвинтарі у столиці Чехії Празі, де письменник був похований. Речник президента України Святослав Цеголко повідомив, що Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ терміново втрутитися в ситуацію, а також зв’язатися з родичами Олександра Олеся в Канаді для з’ясування можливості перепоховати його в Україні. Відтак в МЗС заявили, що справа з перепохованням Олександра Олеся перебуває на особливому контролі міністерства.

Як додали в МЗС, за втручання посольства останки Олександра Олеся та його дружини перемістили до депозитарію цвинтаря до моменту рішення родичів письменника, які живуть у Канаді, щодо місця остаточного поховання останків.

Олександр Олесь (справжнє прізвище Кандиба) помер 1944 року. Із 1923 року він жив у Празі, виїхавши в еміграцію з України 1919 року після більшовицького перевороту.