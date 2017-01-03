Єфремову вручили обвинувальний акт – адвокат

Колишньому керівникові парламентської фракції Партії регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт, повідомив українським агентствам один із його адвокатів Олександр Мельников.

За його словами, Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочинів.

Після цього кроку справу Єфремова можна передавати до суду, додав адвокат.

Олександра Єфремова затримали наприкінці липня 2016 року за підозрою у причетності до створення угруповання «ЛНР», дій із метою зміни меж території України та заволодіння майном «Луганськвугілля». Сам Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає.