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03 січня 2017, Київ 23:45
Новини | Події

Єфремову вручили обвинувальний акт – адвокат

Олександр Єфремов у залі суду, архівне фото

Олександр Єфремов у залі суду, архівне фото

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Колишньому керівникові парламентської фракції Партії регіонів Олександрові Єфремову і його адвокатам вручили обвинувальний акт, повідомив українським агентствам один із його адвокатів Олександр Мельников.

За його словами, Єфремову інкримінується замах на територіальну цілісність України і низка інших злочинів.

Після цього кроку справу Єфремова можна передавати до суду, додав адвокат.

Олександра Єфремова затримали наприкінці липня 2016 року за підозрою у причетності до створення угруповання «ЛНР», дій із метою зміни меж території України та заволодіння майном «Луганськвугілля». Сам Єфремов усі звинувачення на свою адресу відкидає.

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