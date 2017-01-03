США: Білий дім анонсував швидкі звільнення в’язнів Гуантанамо після заяв Трампа про неприпустимість цього

У Білому домі США заявили, що вже найближчим часом очікують на оголошення про додаткові передачі в’язнів із в’язниці на базі Гуантанамо до інших країн.

Як заявив речник Білого дому Джош Ернест, це має статися до завершення президентського терміну Барака Обами 20 січня.

Ця заява пролунала через кілька годин після того, як обраний майбутній президент Дональд Трамп, що обійме посаду 20 січня, заявив про неприпустимість, на його думку, звільнення в’язнів Гуантанамо.

Як написав Трамп у твітері, «ці люди надзвичайно небезпечні, і їх не можна випускати назад на поле бою».

Минулого місяця засоби інформації цитували неназване джерело в нинішній адміністрації США, що Обама планує перевести з Гуантанамо до 18 в’язнів – майже третину з тих, кого досі тримають у таборі утримання на військово-морській базі США в бухті Гуантанамо на орендованій частині території Куби.

Цей табір створили як військову в’язницю ще 2002 року, за адміністрації президента Джорджа Буша, з метою тримати там підозрюваних у тероризмі поза межами США, а отже, й поза правовим полем США, – в першу чергу взятих у полон під час війни в Афганістані та інших підозрюваних чи звинувачуваних у причетності до ісламістської мережі «Аль-Каїда». Ув’язнені були названі «ворожими бійцями» і не забезпечені правами, які застосовуються до в’язнів у США. Більшість в’язнів Гуантанамо перебувають у неволі без висунення звинувачень чи суду, що спричинило міжнародне засудження такої практики.

Частина ув’язнених вважається надто небезпечною для звільнення будь-коли. Інших поступово звільняли, відпускаючи їх або до їхніх рідних країн, або до третіх країн, якщо вдома для них могла існувати загроза. Наразі, за повідомленнями, у в’язниці перебуває 60 осіб, із них 18 уже схвалені до звільнення.

Президент США Барак Обама пообіцяв закрити цю в’язницю одразу після вступу на посаду майже 8 років тому з тим, щоб «надто небезпечних» в’язнів перевести під варту на територію США, а решту відпустити. Він говорив тоді про шкоду, якої цей об’єкт завдає образові США у всьому світі. Потім Обама ще не раз повторював цю обіцянку, востаннє заявивши, що планує закрити в’язницю до завершення своєї президентської каденції в січні 2017 року. Але він так і не домігся цієї мети, почасти через перешкоди в Конгресі США.