У Туреччині знову продовжили надзвичайний стан, запроваджений після перевороту

Парламент Туреччини схвалив пропозицію уряду про чергове продовження надзвичайного стану, запровадженого після невдалої спроби перевороту в липні минулого року і вже раз продовженого.

Термін надзвичайного стану, що мав збігти 19 січня, тепер продовжений до 19 квітня.

Як заявив парламентарям віце-прем’єр-міністр Нуман Куртулмуш, продовження надзвичайного стану необхідне, зокрема, у зв’язку з терактами у країні.

Останній і найгучніший із терактів стався в ніч 1 січня, коли досі не відомий нападник убив 39 людей і поранив іще десятки у престижному нічному клубі у Стамбулі, але, як виглядає, цей напад ніяк не пов’язаний зі спробою перевороту. Відповідальність за нього взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».