Минулої доби бойовики на Донбасі стріляли 39 разів, двоє військових поранені – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у середу повідомили, що упродовж минулої доби, 3 січня, підтримувані Росією сепаратисти 39 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України на Донбасі. Як йдеться в повідомленні на сторінці штабу у Facebook, в результаті обстрілів двоє українських військових поранені.

За даними штабу, сепаратисти напередодні вели обстріли з озброєння БМП, мінометів, гранатометів, стрілецької зброї.

Під збройні атаки бойовиків потрапили населені пункти Широкине, Павлопіль,, Мар’їнка, Водяне, Талаківка, Новозванівка, Луганське, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Піски.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» станом на 6:00 середи не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних луганським та донецьким сепаратистам територіях.

Згідно з останніми домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 24 грудня на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримати сторони конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят, але обстріли не припинилися. Сторони конфлікту звинувачують у цьому одна одну.