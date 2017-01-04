Через авіаудари в Сирії загинули 25 бойовиків екс-угруповання «Фронт ан-Нусра» – активісти

В результаті авіаударів в північній сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 25 членів раніше відомого збройного угруповання «Фронт ан-Нусра» (нині «Джабгат Фатех аш-Шам»). Про це повідомили 3 січня активісти базованої у Великобританії «Сирійської обсерваторії з прав людини».

Активісти зазначили, що наразі незрозуміло, хто здійснив удари з повітря проти бойовиків угруповання «Джабгат Фатех аш-Шам» – авіація Росії чи літаки коаліції під проводом США.

Повідомляється, що серед загиблих є провідні члени угруповання, яке минулоріч змінило свою назву і заявило про відокремлення від «Аль-Каїди».

Росія і Туреччина заявляють, що «Джабгат Фатех аш-Шам» перебуває поза угодою про режим припинення вогню в Сирії, ухваленої за посередництва цих країн минулого тижня.

Водночас низка повстанських груп напередодні поширила заяву про зупинку процесу підготовки до мирних переговорів, запланованих на кінець цього місяця у Казахстані через поновлення бойових дій «з боку сирійського уряду і його союзників», йдеться у заяві.