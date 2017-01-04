Вибух у житловому будинку в Сумах: 1 людина загинула, 2 госпіталізовані

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що в результаті вибуху у вівторок ввечері в одному із житлових будинків в Сумах одна людина загинула, 10 звернулися за допомогою до медиків, двом знадобилась госпіталізація, йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Facebook.

«О 20:41 3 січня у місті Суми по вулиці Металургів, 24, у десятиповерховому житловому будинку в квартирі на сьомому поверсі стався вибух без наступного горіння (попередньо – побутового газу). Внаслідок вибуху зруйновано перекриття між 6 і 7 поверхом та 7 і 8 поверхами в межах однієї кімнати, зруйновано міжкімнатні перегородки та стіни в двох квартирах, пошкоджено вікна з 5 по 8 поверх. Загалом пошкоджень різного характеру зазнали 5 квартир. Загинула одна особа – літня жінка, дві особи врятовано з-під завалів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що близько 100 мешканців будинку, де загалом проживає 432 людини, евакуювали.

«Розгорнуто пересувний пункт обігріву. В зв’язку з можливою загрозою подальших руйнувань аварійно-рятувальні роботи в нічний час не проводились», – йдеться в повідомленні.

Очікується, що о 8:00 розпочне роботу спеціальна міська комісія з обстеження місць руйнувань та створення умов для безпечного виконання аварійно-рятувальних робіт.