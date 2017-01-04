Додон позбавив громадянства Молдови екс-президента Румунії Траяна Бесеску 

Новий, проросійськи налаштований, президент Молдови Ігор Додон позбавив громадянства країни екс-президента Румунії Траяна Бесеску. Своє рішення 3 січня Додон пояснив тим, що це громадянство було отримане незаконно.

Водночас, підписуючи відповідний указ про скасування громадянства Бесеску, Додон не пояснив, чому вважає, що статус громадянства був наданий незаконно колишнім президентом Молдови Ніколаєм Тімофті.

У листопаді минулого року Траян Бесеску і його дружина Марія склали присягу громадянства в посольстві Молдови в Бухаресті, заявивши про можливість бути присутнім в політиці колишньої радянської республіки, що колись була частиною Румунії.

Бесеску, будучи президентом Румунії в період 2004-2014 років, пропонував Молдові воз’єднання з Румунією, щоб разом рухатися до Європейського союзу.

Водночас президент Молдови Ігор Додон, який пообіцяв зміцнити зв’язки з Москвою і раніше агітував за скасування громадянства Бесеску, нині поклав край будь-яким політичним амбіціям останнього. Бесеску назвав дії Додона «політичним» і сказав, що Додон його «боїться».

Під час президентства Бесеску в Румунії сотні тисяч молдаван отримали право на отримання румунського громадянства і мали можливість стати громадянами Європейського союзу.