Філіппіни: озброєні нападники штурмували в’язницю, загинув охоронець, втекло понад 130 ув’язнених

Десятки озброєних людей, пов’язаних з мусульманськими бойовиками, штурмували вночі 4 січня в’язницю на півдні Філіппін. В результаті убито охоронця, утекли понад 130 ув’язнених, повідомила поліція.

За даними начальника в’язниці, бойовики відкрили вогонь по охоронцях тюрми у місті Кідапаван в провінції Північний Котабато близько 1-ї години ночі за місцевим часом. За його словами, атака була добре спланована і у втікачів було прикриття. Так, з 1511 ув’язнених 132 вдалося втекти, ще двох упіймали.

Повідомляється про початок операції з пошуку бойовиків та утікачів-в’язнів.

За попередніми даними, командир бойовиків належав до групи, що відкололася від угруповання «Ісламський визвольний фронт моро».

У 2014 році уряд Філіппін підписав мирну угоду з «фронтом», який є найбільшим мусульманським збройним угрупованням, водночас сутички з невеликими його групами досі тривають.

У південному острівному регіоні Мінданао у Філіппінах зосереджена велика кількість мусульманських бойовиків та низка злочинних угруповань, декотрі з яких присягли на вірність угрупованню «Ісламська держава». Переважно католицька країна Південно-Східної Азії протягом десятиліть страждає від мусульманських бунтів на території своїх південних островів.

За минулий рік ісламісти в ході атак допомогли утекти 23 ув’язненим на Філіппінах.