Wikileaks заявив про зникнення диска з даними про листи Клінтон, а Ассанж – що Росія до публікацій не причетна

Сайт Wikileaks заявив, що, імовірно, з Управління національних архівів і облікових документів США зник жорсткий диск з інформацією про електронне листування екс-кандидата в президенти США Гілларі Клінтон. Про це йдеться в повідомленні на сторінці у Twitter.

«Диск на два терабайта з інформацією про електронну переписку Глларі Клінтон в Білому домі, ймовірно, був викрадений з Управління національних архівів і облікових документів…Ми виплатимо 20 тисяч доларів США нагороди за інформацію, яка приведе до арешту або оголошення будь-якого адміністратора-агента Обами, що зруйнував суттєві записи», – йдеться в повідомленні.

У Wikileaks заявили, що жорсткий диск зник ще 24 березня минулого року, і додали звернення: «Системні адміністратори: не дозволяйте Білому дому знищити історію США».

Ці повідомлення з’явилися незадовго до того, як засновник сайту Wikileaks Джуліан Ассанж дав інтерв’ю телеканалу Fox News у посольстві Еквадору в Лондоні, де він переховується з червня 2012 року, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через порушену справу про ймовірне зґвалтування.

Ассанж заявив, що його ресурс не співпрацював з Росією задля втручання у листування Гілларі Клінтон і голови її виборчого штабу Джона Подести.

«Наше джерело – не держава, тому відповідь на питання про взаємодію з Росією – ні», – сказав Ассанж.

На питання, чи могло втручання у електронні ресурси Клінтон і Подести вплинути на перемогу Дональда Трампа засновник Wikileaks сказав: «Хто-зна, про це неможливо сказати».

Він наполіг, що його організація – неполітичного характеру і покликана висвітлювати «достовірні» факти.

Про те, що публікація тисяч електронних листів і документів, пов’язаних із кандидатом на посаду президента від демократів Гілларі Клінтон, не мала на меті вплинути на вибори в США, Ассанж заявляв і раніше. Як і тепер, він не повідомляє, звідки його ресурс отримав ці повідомлення електронної пошти.

Тисячі електронних листів, опублікованих Wikileaks, були отримані після зламу пошти менеджера кампанії Клінтон Джона Подести.

Експерти із кібербезпеки у США назвали підозрюваними у зламі підтримуваних Росією хакерів.Росія будь-які звинувачення про причетність до кібератак у США заперечує.