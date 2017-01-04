Голова ОБСЄ: повне припинення вогню – основа для проведення виборів на Донбасі

Чинний голова ОБСЄ, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіян Курц заявив, що повноцінне припинення вогню має стати основою для проведення чесних і вільних виборів в окремих районах Донецької та Луганської областях. Про це він сказав у Маріуполі на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у середу.

«Основою для ефективної роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ має бути справжнє припинення вогню. Це також має стати основою для того, про що ви вже зазначили: для проведення вільних та чесних виборів», – сказав Курц.

Він додав, що незадоволений нинішнім статус-кво на Донбасі, але не бачить альтернативи Мінським угодам.

«Ми маємо продовжувати переговори, ми мусимо проводити діалог далі, і Мінські угоди – це єдина база, єдиний документ, на основі якого ми можемо це робити…Я повністю незадоволений із тим статус-кво, що є наразі, але за відсутності іншого базового документу, ми мусимо робити все, аби впроваджувати його», – зазначив він.

Відповідно до кількох пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську і відомих разом як мінські домовленості, на нині окупованих територіях частини Донбасу місцеві вибори мають відбутися тільки за українським законодавством і за участі міжнародних спостерігачів.

В жовтні минулого року у столиці Німеччини Берліні відбувся саміт лідерів «нормандської четвірки». Тоді президент України Петро Порошенко заявив, що учасники зустрічі домовилися готувати концепцію виборчого законодавства для місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. За його словами, позиція України полягає в тому, що всі іноземні збройні підрозділи мають бути виведені «безумовно до проведення виборів, що є необхідною умовою для проведення виборчого процесу».

Москва ж заявляє, що вимагає від України швидкого поступу до політичних аспектів Мінських угод, таких, як місцевих виборів на цій території і «амністії» бойовиків.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, а також вимагають виконання Москвою Мінських угод, проте Росія ці звинувачення відкидає і заявляє, що є лише «гарантом» виконання мінських домовленостей.