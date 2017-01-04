Трамп анонсував на 11 січня першу офіційну прес-конференцію після перемоги на виборах

Обраний майбутній президент США Дональд Трамп оголосив про плани провести 11 січня свою першу офіційну прес-конференцію після перемоги у листопаді на президентських виборах. Як повідомив Трамп через соцмережі, конференція проходитиме у Нью-Йорку, за 9 днів до його інавгурації.

Він, як очікується, розкриє свої плани щодо уникнення конфлікту інтересів з огляду на його статус господаря Білого дому та бізнесмена.

Дональд Трамп найдовше зволікає зі своєю першою офіційною прес-конференцією, на відміну від попередників, які робили це через декілька днів після оголошення результатів.

Наразі найбільш популярним для Трампа способом комунікації є повідомлення у Twitter, окремі інтерв’ю ЗМІ, виступи на мітингах чи відповіді на питання під час фотозйомок.

Спочатку Трамп планував провести конференцію щодо долі свого бізнесу в середині грудня, також на 3-4 січня він планував провести прес-конференцію щодо хакерських атак під час виборів у США, за якими, ймовірно, стоїть Росія. 3 січня Трамп заявив, що брифінг із представниками розвідки не відбудеться раніше 6 січня.