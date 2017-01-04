Влада визначила винуватця теракту в нічному клубі Стамбула, але подробиць не розголошує – МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що влада країни визначила винуватця теракту 1 січня в нічному клубі в Стамбулі, але подробиці наразі не розголошуються. Про це повідомила 4 січня інформаційна агенція Anadolu.

Заява Чавушоглу з’явилася після того, як турецькі ЗМІ повідомили про затримання 4 січня іще 5 осіб, ймовірно, пов’язаних з угрупованням «Ісламська держава», в портовому місті Ізмір в рамках розслідування про причетність до атаки на клуб. За даними Anadolu, щонайменше 14 осіб, в тому числі двоє іноземців, були затримані раніше.

Нападник, який залишається на волі, увірвався в нічний клуб Стамбула Reina вночі 1 січня з автоматичною зброєю і почав стріляти в людей, які святкували Новий рік. У результаті нападу загинули 39 людей і поранені 69. Відповідальність за напад узяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Напередодні не офіційні владні джерела, а ЗМІ у Туреччині, повідомляли про громадянина Киргизстану чи Узбекистану як ймовірного підозрюваного у скоєнні теракту. Пізніше у Киргизстані заявили, що громадянин цієї країни Яхіє Машрапов, чиє ім’я поширювали у медіа, не є підозрюваним у цій справі. Чоловік уже повернувся до країни і був допитаний і турецькими, і киргизстанськими правоохоронцями.