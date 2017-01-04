Порошенко подякував лідерам Польщі та Китаю з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин

Президент Петро Порошенко привітав лідерів Польщі та Китаю з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин між цими країнами й Україною.

Зокрема, як інформує прес-служба глави держави, президент наголосив, що «високо цінує підтримку Польської держави, яка першою з країн світу визнала незалежність і суверенітет України, і особливо вдячний за послідовні і цілеспрямовані зусилля Польщі у зміцненні міжнародної єдності та солідарності з Україною у ці складні часи, пов’язані із необхідністю протистояти російській агресії».

У привітанні на адресу лідера Китаю Петро Порошенко нагадав про зустріч із Сі Цзіньпінем у Вашингтоні 1 квітня 2016 року і ще раз засвідчив інтерес до продовження діалогу. «Глава держави зазначив, що був би радий вітати голову КНР Сі Цзіньпіна у Києві з державним візитом», – йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Напередодні Україна відзначала 25-річчя дипломатичних відносин із США.