Через очікуване похолодання у Києві розгорнули понад півсотні пунктів обігріву

У Києві рятувальна служба розгорнула 51 стаціонарний пункт обігріву у 9 районах. Про це повідомляє прес-служба столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними управління, розгортання пунктів обігріву проводиться за рішенням профільної комісії Київської міської державної адміністрації з огляду на очікувані сильні морози.

«В приміщеннях пунктів обігріву відвідувачі можуть не тільки зігрітися, але й отримати першу медичну допомогу (в приміщеннях наявні аптечки), випити гарячого чаю», – зазначили в ДСНС.

Із переліком пунктів та адресами їхнього розташування можна ознайомитися на сайті управління.

Раніше ДСНС поінформувала про очікуване різке зниження температури в Україні 6-7 січня.