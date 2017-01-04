Трамп розкритикував розвідку через нібито перенесення брифінгу щодо російського втручання у вибори

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив про перенесення розвідкою брифінгу щодо ймовірного російського втручання у вибори і пов’язав це з сумнівністю доказів такого втручання.

«Брифінг «розвідки» щодо нібито «російської хакерської атаки» відклали до п’ятниці, 6 січня. Мабуть, потрібно більше часу, щоб «вибудувати» справу. Дуже дивно», – написав він у своєму «Твіттері».

Водночас, як цитують американські видання джерела у розвідувальних агенціях, розвідка, як і раніше, має намір виступити з заявою з цього приводу.

29 грудня 2016 року спецслужби США підтвердили причетність Росії до кібератак під час президентської кампанії у Сполучених Штатах. У зв’язку з цим, адміністрація Барака Обами запровадила нові санкції проти Росії.

У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп. Сам Трамп заявив про намір обговорити з розвідкою США оприлюднену доповідь.

Речник Дональда Трампа Шон Спайсер 3 січня сказав, що немає жодних доказів, які б свідчили про вплив російських хакерів на результат виборів у США в листопаді.

Інавгурація Дональда Трампа запланована на 20 січня.