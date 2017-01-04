Прокуратура: на підприємстві «Шахтоуправління «Покровське» загинув гірник, відкрито провадження

Прокуратура Донецької області заявляє, що на підприємстві «Шахтоуправління «Покровське» загинув гірник, відкрито кримінальне провадження.

Як повідомляє прес-служба відомства, 3 січня, близько 20:00, був смертельно травмований машиніст гірничо-виїмочних машин підземної гірничопрохідницької дільниці № 2.

«Чоловік 1978 року народження, відповідно до отриманого наряду на комбайні виконував виїмку гірничої маси на горизонті 708 метрів. При виконанні робіт чоловіка вдарило електрострумом напругою 1080В, в наслідок чого гірник помер на місці», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі зазначають, що кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України, проводяться першочергові слідчі дії.

У жовтні на Донеччині на шахті Краснолиманська внаслідок травмування завантаженою вугіллям вагонеткою загинув гірник, прокуратура розпочала розслідування про «порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Підприємство «Шахтоуправління «Покровське» розташоване в місті Красноармійськ Донецької області.