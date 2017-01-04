За минулу добу на Донбасі поранені двоє військових – Мотузяник

За минулу добу в зоні бойових дій на Донбасі поранені двоє українських військовослужбовців, загиблих немає, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

За його словами, на Луганщині вчора підтримувані Росією бойовики порушували режим тиші біля Попасної, вони використовували гранатомети різних систем і кулемет

На донецькому напрямку, за даними Мотузяника, сепаратисти не припиняють застосовувати заборонені Мінськими угодами міномети на Світлодарській дузі, також вчора були обстріли на північних околицях Горлівки, у Авдіївській промзоні та в районі Донецького аеропорту.

Речник АТО зазначив, що на маріупольському напрямку найбільше обстрілів з боку бойовиків зафіксовано на ділянці фронту Водяне – Широкине, тут обстріли тривали протягом усієї минулої доби.

В угрупованні «ЛНР» українських військових звинувачують у трьох порушеннях режиму тиші минулої доби. В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах низки населених пунктів, зокрема селища Трудівське і села Крута Балка.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.