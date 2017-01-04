СБУ пропонує МЗС погодити заборону на в’їзд для кандидата на президента Франції Ле Пен

Служба безпеки України направила до Міністерства закордонних справ листа для погодження заборони на в’їзд до України кандидату на президента Франції, лідеру ультраправої партії «Національний фронт» Марін Ле Пен.

Про це повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук. За його словами, таке рішення пов’язане з заявою французького політика щодо анексії Росією Криму.

У МЗС поки не коментують цієї інформації.

Напередодні Марін Ле Пен заявила, що анексія Росією українського Криму не була незаконною. Після цього у СБУ не виключили, що можуть ініціювати заборону на в’їзд Ле Пен до України або вжити щодо неї інших заходів.

У МЗС України 3 січня висловили обурення словами Марін Ле Пен.