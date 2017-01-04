ДСНС: через негоду на Закарпатті й Львівщині обмежили рух вантажівок

Державна служба України з надзвичайних ситуацій заявляє, що у зв’язку з снігопадами і заметами на Закарпатті та Львівщині обмежений рух великовагового транспорту.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укравтодору, на автодорогах державного значення Закарпатської області з 10:00 4 січня тимчасово обмежений рух великовагового транспорту, а на Львівщині з 9:00 4 січня обмежений рух великовагового транспорту на ділянці дороги М-06 Київ – Чоп (від міста Стрий до межі із Закарпатською областю).

У ДСНС закликають водіїв через негоду утриматися від поїздок і дочекатися покращення погодних умов.

У Львівській та Закарпатській областях 4 січня пориви вітру до 23 метрів за секунду, місцями 25-30 метрів за секунду. Крім того, в горах Львівської області та високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рiвень лавинної небезпеки, а в гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.