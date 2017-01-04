ГПУ передала до суду справу силовика, причетного до розгону євромайданівців у 2013 році

Генеральна прокуратура України повідомляє про передачу до Печерського районного суду Києва обвинувального акту щодо колишнього керівника управління громадської безпеки головного управління МВС України у Києві, підозрюваного у причетності до розгону мітингувальників у ніч на 30 листопада 2013 року. Про це інформує прес-служба відомства.

Йдеться про Олега Мариненка. У Генпрокуратурі нагадують, що Мариненка обвинувачують у виконанні з метою перешкоджання проведенню мітингів і зборів 30 листопада 2013 року завідомо незаконного наказу на силове звільнення майдану Незалежності у Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям – бійцям спецпідрозділу «Беркут», унаслідок реалізації чого заподіяно тілесні ушкодження більш ніж 80 мітингувальникам, тобто що призвело до тяжких наслідків.

Також Мариненкові інкримінують причетність до розгону мітингувальників біля Адміністрації президента 1 грудня 2013 року, унаслідок чого заподіяно тілесні ушкодження понад 29 мітингувальникам та 22 представникам засобів масової інформації.

«Крім того, щодо подій 01.12.2013 керівнику управління громадської безпеки ГУ МВС України в Києві інкриміновано неналежне виконання своїх службових обов’язків, що виразилось у незабезпеченні безпеки правоохоронців, зокрема не наданні засобів захисту, унаслідок чого отримали тілесні ушкодження 26 бійців внутрішніх військ та патрульно-постової служби», – поінформували у Генпрокуратурі.

Досудове розслідування, спрямоване на встановлення інших організаторів та виконавців злочинів, вчинених під час цих подій, триває.