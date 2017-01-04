Курц: Австрія надає 2 мільйони євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу

Новий голова Організації з безпеки і співпраці в Європі, міністр європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії Себастіян Курц заявляє, що Австрія надає 2 мільйони євро гуманітарної допомоги жителям Донбасу.

«Австрія надає додаткові 2 мільйони євро для надання гуманітарної допомоги населенню в східній частині України», – написав Курц у своєму twitter.

Він також повідомив, що відвідав станцію з фільтрування води в Маріуполі, яка «забезпечує чистою водою понад 400 тисяч людей у Маріуполі завдяки підтримці МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста).

Глава МЗС України Павло Клімкін і Себастіян Курц 3-4 січня відвідали Донецьку область.

Із нового року річне головування в ОБСЄ перебрала в Німеччини Австрія. 3 січня під час відвідин Донецької області Себастіян Курц назвав повноцінний «режим тиші» на Донбасі однією з цілей його країни під час головування в ОБСЄ у 2017 році.

У грудні минулого року представники ООН і українського уряду заявили, що близько 3,8 мільйона людей потребують допомоги внаслідок конфлікту на Донбасі. Гуманітарна група звернулася до донорів з проханням виділити 214 мільйонів доларів для реагування на найнагальніші потреби близько 2,6 мільйона людей з найуразливіших категорій населення з понад 3,8 мільйона осіб, які потребують гуманітарної допомоги.