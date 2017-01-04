Порошенко підписав закон, який дозволяє військовим розривати контракти під час «особливого періоду»

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який надає можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби.

«Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому...Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення», – сказав Порошенко, якого цитує прес-служба президента України.

Він зауважив, що заміна особового складу здійснюватиметься поетапно.

Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження.

Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та прослужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом.

Крім того, підписаним документом також вносяться зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо проходження військової служби, а також до закону щодо питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

У вересні Петро Порошенко ветував закон, що передбачає надання права мобілізованим військовослужбовцям укладати і розривати короткострокові контракти під час «особливого періоду».