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04 січня 2017, Київ 14:49
Новини | Події

Закарпаття: через негоду знеструмлені 25 населених пунктів, рятувальники витягають із заметів авто

Ужгород, 4 січня 2017 року

Ужгород, 4 січня 2017 року

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У Закарпатській області через негоду знеструмлені 25 населених пунктів.

Як повідомляє прес-служба Закарпатської облдержадміністрації, знеструмлені наслені пункти у п’ятьох районах: Воловецькому, Мукачівському, Великоберезнянському, Свалявському та Ужгородському,

Як повідомила Радіо Свобода речник управління ДСНС у Закарпатській області Наталія Батир, інтенсивні снігопади ускладнили рух транспорту на автошляхах державного значення, зокрема, Київ – Чоп, Львів – Самбір – Ужгород, особливо критичною є ситуацію на перевалах області.

Вона зазначила, що на перевалах Закарпатської області обмежений рух великовагового транспорту, вантажні авто відправляють до місць тимчасової стоянки транзитного транспорту.

«На Абранському, Латірському Яблунецькому, Ужоцькому, Торунському перевалах області та КПП Ужгород працює спеціальна техніка. Рятувальники вже відбуксирували 15 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах, робота триває», – сказала Наталія Батир.

В Ужгороді, за даними міської ради, для уникнення транспортного колапсу, на дорогах міста посилено працюють працівники комунального підприємства та спецтехніка.

Синоптики прогнозують, що негода триватиме упродовж 4-5 січня.

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