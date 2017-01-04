Уряд затвердив новий порядок призначення і виплати стипендій

Кабінет міністрів України затвердив новий порядок призначення та виплати стипендій, що передбачає можливість отримання академічної стипендії 40-45 відсотків студентів вищих навчальних закладів. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду.

«Постановою Кабінету міністрів від 28 грудня 2016 року номер 1050 встановлено, що академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього навчального семестру по кожному факультету, курсу, спеціальності. При цьому складова успішності у рейтингу складає не менше 90 відсотків рейтингового бала. Процедура визначення рейтингових балів визначається навчальним закладом», – інформують у Кабміні.

«Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю вчена (педагогічна) рада відповідного навчального закладу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх факультетів (відділень), курсів та спеціальностей (напрямів підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю», – йдеться у постанові. У документі уточнюють, що йдеться про 40-45 відсотків студентів.

Крім того, очікується, що стипендії студентів, які посядуть найвищі рейтингові позиції, зростуть на 45 відсотків.

За даними уряду, у державному бюджеті на 2017 рік фонд стипендій збільшено на понад півмільярда гривень – до майже 6 мільярдів гривень.