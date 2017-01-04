Поліція: причини пожежі на заводі «Електрон» встановлюють, сума збитків – 50 мільйонів гривень

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі в будівлі колишнього заводу «Електрон» у Львові.

Як повідомляє прес-служба поліції Львівської області, кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки».

«Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце пригоди, встановила, що пожежа виникла 3 січня, близько 12:50, на другому поверсі п’ятиповерхової будівлі. Вогнем заподіяно збитки не лише власнику споруди, а й двом приватним підприємствам, які орендували там приміщення», – йдеться у повідомленні.

За попередніми оцінками, сума збитків становить щонайменше 50 мільйонів гривень, додають у поліції.

Наразі встановлюються причини загорання.