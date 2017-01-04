ДСНС: на Закарпатті знеструмленими залишаються 19 населених пунктів

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на Закарпатті залишаються знеструмленими 19 населених пунктів, з них 12 повністю та 7 частково.

Як повідомляє прес-служба відомства, знеструмлені населені пункти у Воловецькому, Рахівському, Мукачівському, Свалявському, Ужгородському, Берегівському, Виноградівському іМіжгірському районах.

У ДСНС зазначають, що рятувальники вже відбуксирували 37 автомобілів, котрізастрягли на засніжених трасах Закарпатської області, робота з буксирування триває.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті через негоду знеструмлені 25 населених пунктів.

Синоптики прогнозують, що негода триватиме упродовж 4-5 січня.