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04 січня 2017, Київ 16:20
Новини | Події

ДСНС: на Закарпатті знеструмленими залишаються 19 населених пунктів

Ілюстративне фото

Ілюстративне фото

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на Закарпатті залишаються знеструмленими 19 населених пунктів, з них 12 повністю та 7 частково.

Як повідомляє прес-служба відомства, знеструмлені населені пункти у Воловецькому, Рахівському, Мукачівському, Свалявському, Ужгородському, Берегівському, Виноградівському іМіжгірському районах.

У ДСНС зазначають, що рятувальники вже відбуксирували 37 автомобілів, котрізастрягли на засніжених трасах Закарпатської області, робота з буксирування триває.

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті через негоду знеструмлені 25 населених пунктів.

Синоптики прогнозують, що негода триватиме упродовж 4-5 січня.

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